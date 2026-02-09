Prefeitura abre matrículas para creche escola na região do Cidade Jardim

A Secretaria Municipal de Educação abre nesta segunda-feira, dia 9 de fevereiro, as matrículas para a EMEI Prof.ª Dra. Lidionete Rossi, nova unidade de Educação Infantil que atenderá a região dos bairros Cidade Jardim e Alto da Boa Vista. A escola será a sexta unidade aberta pelo município desde 2022, ampliando o atendimento da rede municipal de ensino.

As inscrições seguem até o dia 20 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, e devem ser feitas presencialmente na Secretaria Municipal de Educação, localizada na av. José Nelson Machado, nº 1.795, 2º andar, Setor de Matrículas.

A nova unidade está situada na rua Porto Grande, nº 367, no Cidade Jardim, e terá capacidade para atender 100 alunos em tempo integral, do Berçário ao Pré II. Estão sendo oferecidas vagas para as etapas de Berçário, Jardim, Pré I e Pré II. Assim que as turmas atingirem o número mínimo de alunos, as matrículas serão efetivadas e o atendimento será iniciado.

A escola infantil começou a ser construída em 2015 a partir de parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Catanduva. Do total investido na obra, R$ 1.254.565,42 são provenientes de recursos estaduais, enquanto o município entrou com R$ 308.103,44 de contrapartida municipal. Além da construção, a prefeitura investiu R$ 105 mil em mobiliário, já adquirido.

Após a conclusão do prédio, o município realizou os ajustes finais para o funcionamento da unidade, incluindo limpeza geral, montagem do mobiliário das salas de berçário e salas de aula, organização de espaços como refeitório, cozinha, diretoria e secretaria, instalação da placa de identificação, além de roçagem e finalização do paisagismo.

As equipes da Supervisão Educacional e do Conselho Municipal de Educação já realizaram as visitas técnicas à unidade, cumprindo todos os ritos burocráticos necessários para a autorização definitiva de funcionamento. A autorização oficial foi publicada no Diário Oficial de sexta-feira e a abertura das matrículas marca mais um avanço na ampliação do acesso à educação infantil.