Prefeito de Vista Alegre do Alto e primeira-dama morrem em acidente

Vista Alegre do Alto amanheceu em luto nesta terça-feira, 24, após a confirmação da morte do prefeito Nelson Antonio Rozani, 65, e sua esposa, a primeira-dama Rosa de Fátima de Jesus Baldi Rozani, 61, em acidente automobilístico. Eles retornavam da capital paulista, onde cumpriram agenda oficial com o governador Tarcísio de Freitas e a primeira-dama do Estado de São Paulo.

O acidente ocorreu na altura do Km 9 da rodovia Engenheiro Thyrso Micali (SP-319), em Taquaritinga, por volta de 22h35, quando o carro bateu na traseira de um caminhão carregado com amendoim. O prefeito Nelsinho foi socorrido, mas chegou sem vida à unidade de saúde; já Fátima morreu no local do acidente.

No veículo também estava a secretária de Desenvolvimento Social, Rita Rozani, que foi socorrida e permanece internada. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), houve interdição de uma faixa e do acostamento no trecho, mas sem registro de congestionamento.

Nelsinho Rozani foi eleito prefeito de Vista Alegre do Alto pela primeira vez nas eleições de 2024, com 63,14% dos votos válidos, depois de ter atuado como vice-prefeito. Era engenheiro agrimensor, técnico agrícola e gestor em agronegócios, e deixa três filhos.

Em nota, a Prefeitura de Vista Alegre do Alto manifestou pesar pelo falecimento. “A notícia abalou profundamente toda a população, que perde não apenas um líder público comprometido com o desenvolvimento do município, mas também um cidadão reconhecido por sua dedicação, simplicidade e trabalho incansável em prol da comunidade. Ao seu lado, Fátima Rozane também deixa um legado de respeito, carinho e participação ativa na vida social do município.”

Diante da perda, a Prefeitura de Vista Alegre do Alto decretou luto oficial, em sinal de respeito e reconhecimento ao casal pelos relevantes serviços prestados à cidade.

O Governo de São Paulo também divulgou nota de solidariedade, em que frisa que Nelsinho dedicou sua trajetória ao desenvolvimento do município e ao fortalecimento do setor produtivo local. “Neste momento de dor, o Governo de São Paulo se solidariza com os familiares, amigos e com toda a população de Vista Alegre do Alto.”