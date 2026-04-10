Prefeito de Elisiário cobra solução para quedas de energia em Caputira

O prefeito de Elisiário, Cássio Bertelli, reuniu-se na segunda-feira, 6, com o gerente de Clientes da Energisa, Paulo César Maluf Soler, para tratar sobre as constantes quedas de energia elétrica no bairro Caputira. Ele formalizou cobrança junto à concessionária para que providências sejam tomadas em favor dos moradores de Caputira e da Barroca.

“Sabemos do transtorno que essa situação causa — principalmente em dias de chuva com vento, quando a rede, que passa por área rural, acaba sendo afetada pela queda de árvores”, pontua o prefeito, que também já encaminhou ofício para a sede da empresa, em Presidente Prudente, confiante de que as melhorias sejam feitas. “Estamos cobrando e esperamos pela solução.”

Recentemente, segundo Bertelli, moradores e comerciantes de Caputira enfrentaram jornada de 13 horas sem energia elétrica, depois de chuvas na região, exigindo até o uso de geradores.

“Não é aceitável que a população continue sofrendo com interrupções frequentes de um serviço essencial. Por isso, cobramos solução definitiva para o problema, estudo para nova rede em trajeto mais seguro pela rodovia, e manutenção preventiva mais eficiente”, reforça o prefeito.

O chefe do Executivo garante que continuará acompanhando de perto a situação e que tomará todas as medidas necessárias, inclusive junto aos órgãos fiscalizadores, caso nenhuma medida seja tomada pela concessionária. “Contamos também com o apoio dos moradores, relatando ocorrências para fortalecer ainda mais essa cobrança.”