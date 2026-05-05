Prédio da Câmara vira ponto de coleta da Campanha do Agasalho

A Câmara de Catanduva passou a integrar a rede de solidariedade da Campanha do Agasalho 2026, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade do município. O Legislativo é um dos pontos oficiais de arrecadação, ampliando o alcance da iniciativa que busca atender famílias em situação de vulnerabilidade durante o período de frio.

Os moradores podem doar roupas em bom estado na recepção da Câmara, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 18h. O espaço já conta com o recipiente identificado com a logomarca da campanha. A adesão da Câmara como ponto de coleta foi iniciativa do vereador Manoel “Gol de Ouro” (PL), acolhida pelo presidente Marcos Crippa.