Prédio da Câmara vira ponto de coleta da Campanha do Agasalho
Foto: Câmara de Catanduva - Caixa para coleta de agasalhos está na recepção da Câmara
Objetivo é ampliar o alcance da iniciativa que busca atender famílias em vulnerabilidade
Por Da Reportagem Local | 05 de maio, 2026
A Câmara de Catanduva passou a integrar a rede de solidariedade da Campanha do Agasalho 2026, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade do município. O Legislativo é um dos pontos oficiais de arrecadação, ampliando o alcance da iniciativa que busca atender famílias em situação de vulnerabilidade durante o período de frio.
Os moradores podem doar roupas em bom estado na recepção da Câmara, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 18h. O espaço já conta com o recipiente identificado com a logomarca da campanha. A adesão da Câmara como ponto de coleta foi iniciativa do vereador Manoel “Gol de Ouro” (PL), acolhida pelo presidente Marcos Crippa.
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Da Reportagem Local
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