Pré-Carnaval de Novais agita foliões da região neste sábado e domingo

A primeira folia carnavalesca da região acontece neste final de semana, com o Pré-Carnaval de Novais, que traz programação recheada neste sábado e domingo para agitar os foliões. A agenda festiva terá shows, DJs, desfile de blocos e a tradicional Festa das Cores – uma marca da folia na cidade, que se transformou em verdadeiro sucesso.

A primeira noite, sábado, terá dois shows. Uma das atrações será o cantor Jeninho, o MC Peão, que vem conquistando cada dia mais um público fiel com sua pegada dançante e carismática, na linha do Agrofunk. Quem também subirá ao palco será Jhon Falcão, o Rei da Cacimbinha. As apresentações começam às 22h, na Praça Central, contando ainda com o DJ Leandro Rocha.

Ainda no sábado, o Pré-Carnaval de Novais terá desfile de blocos pelas ruas centrais, a partir das 20h30, com concentração em frente ao Depósito de Construção do Edinho. Serão quatro blocos locais e mais dois convidados de Tabapuã.

No domingo, o agito começa às 16h30, na Praça Central, com a Festa das Cores 2026. Para fazer todo mundo pular, as atrações serão Pit Stop Dance, DJ Mello e DJ Leandro Rocha. A orientação é que os foliões se vistam de branco para aproveitar a “explosão” colorida.