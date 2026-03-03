Casal é preso em estacionamento de supermercado com 90 kg de drogas

Um casal foi preso por tráfico de drogas na manhã de terça-feira, dia 3, quando saia do estacionamento de um supermercado em Olímpia. O homem e a mulher transportavam quase 100 quilos de maconha e skunk espalhados pelo assoalho, banco traseiro e porta-malas do carro.

Uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) desconfiou do veículo enquanto ele passava pelo Km 180 da rodovia Assis Chateaubriand, entre as cidades de São José do Rio Preto e Olímpia. De acordo com os agentes da polícia, o carro aparentava estar pesado e era de locadora.

As equipes montaram um bloqueio na rodovia no sentido da cidade de São José do Rio Preto, no entanto, o casal desviou a rota e conseguiu fugir do bloqueio. Durante as buscas, os policiais encontraram o casal no estacionamento de um supermercado, em Olímpia.

Dentro do carro foram encontrados 42 tijolos de maconha e 112 pacotes de skunk, que pesaram 91,3 quilos. Os entorpecentes estão avaliados em R$ 619 mil. Além do carro e das drogas, os policiais apreenderam dois celulares e R$ 256 em dinheiro com o casal.

A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de São José do Rio Preto, onde os detidos permaneceram à disposição da Justiça. Eles irão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.