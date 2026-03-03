Novais e Botelho fazem quermesses e leilões pró Hospital de Câncer

A cidade de Novais se mobiliza para a 3ª Quermesse e Leilão de Gado, eventos que serão realizados nos dias 14 e 15 de março com 100% da arrecadação ao Hospital de Câncer de Catanduva (HCC). A programação tem início no dia 14 de março, às 20h, com a quermesse no salão paroquial. Já no dia 15, às 11h30, acontece o Leilão de Gado, na praça da igreja.

Além das atrações principais, também haverá show de prêmios. Os interessados em contribuir ou participar podem entrar em contato pelos telefones 17 99135-1145, 99789-7859 ou 99156-5801. A realização é dos Voluntários de Novais, com o apoio da Prefeitura e Câmara.

Na edição anterior, em 2025, os eventos destinaram R$ 296.037,37 para o HCC, contribuindo para a continuidade dos atendimentos oncológicos e do cuidado oferecido aos pacientes.

Já a comunidade de Botelho se prepara para a 2ª Quermesse e Leilão de Prendas e Assados, que será no dia 18 de abril, a partir das 19h30, na Barraca de Festas, com 100% da renda ao HCC Promovido pelo grupo Amigos da Esperança, o evento reúne voluntários e moradores que se mobilizam para ajudar pacientes em tratamento oncológico atendidos pelo hospital.

A programação contará com quermesse, leilão, além de show ao vivo com a banda Som das Máquinas. O leilão terá como leiloeiro oficial Américo Simielli, que conduzirá as arrematações. Na primeira edição, em 2025, a iniciativa arrecadou R$ 44.032,97, valor integralmente destinado ao Hospital de Câncer. Mais informações pelos telefones 16 99610-1810 ou 17 99789-7859.