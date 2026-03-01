Olímpia celebra 123 anos com festa popular, shows e atrações culturais

A Estância Turística de Olímpia comemora 123 anos com programação especial nesta segunda-feira, dia 2 de março. A partir das 16h, a Praça Rui Barbosa será o ponto de encontro da população, no feriado municipal, para celebrar a trajetória do município com atrações culturais, apresentações musicais, atividades recreativas e o tradicional momento de parabéns com bolo.

A programação começa com a apresentação musical do Samba Lata Harmony Music. Na sequência, às 16h15, ocorre a apresentação do Grupo de Danças Parafolclóricas da Apae de Olímpia, seguida, às 16h30, pela atração cultural de Nabuco, com show de mágica e palhaçaria. Às 17h, moradores e visitantes se reúnem para cantar os parabéns à cidade.

Na sequência, às 17h30, o público poderá acompanhar o Animador Bahia e, às 18h, o show do Projeto É Bom Demais, formado por Kadu Minari, Mário Love e O João. À noite, a programação segue com novos ritmos na apresentação do DJ Lucas Donatti, às 20h30. O encerramento ficará por conta da dupla Sérgio e Sandro, às 21h.

Para o público infantil e as famílias, também haverá distribuição de pipoca e algodão-doce, além de brinquedos disponíveis ao longo da programação, garantindo um ambiente ainda mais acolhedor e festivo para todos os presentes.

De acordo com a Prefeitura de Olímpia, mais do que uma festa, a programação busca fortalecer o sentimento de pertencimento e celebrar, de forma leve e participativa, a trajetória construída ao longo dos 123 anos do município.

Outros eventos como entregas, lançamentos de políticas públicas, aberturas de exposições e visitas oficiais também compõem as festividades, entre os dias 27 de fevereiro e 14 de março. O cronograma está disponível no site www.olimpia.sp.gov.br e no Instagram @pref_olimpia.

ONG SOS ANIMAIS

Durante as atividades do aniversário da cidade, neste dia 2 de março, a Prefeitura de Olímpia também irá apoiar a ONG SOS Animais de Olímpia, autorizando, de forma excepcional, a utilização de dois quiosques na praça para comercialização de produtos. Toda a renda arrecadada será destinada às iniciativas desenvolvidas pela entidade.