Prefeito de Marapoama cumpre agenda em Brasília na busca por verbas

Comitiva do município com vários vereadores esteve no Ministério da Saúde e em gabinetes de deputados

Foto: Prefeitura de Marapoama - Lourenço (à direita) reforçou o compromisso com a melhoria da saúde

O prefeito de Marapoama, Lourenço Lorenceti, esteve em Brasília cumprindo agenda em busca de recursos e investimentos para o município. A visita teve como foco principal a reunião com o supervisor administrativo da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos (Aspar) do Ministério da Saúde, Humberto Tobé, reforçando o compromisso da atual gestão com a ampliação e a melhoria do atendimento de Saúde à população.

Lourenço também foi recebido no gabinete do senador Astronauta Marcos Pontes (PL) e nos gabinetes dos deputados Carlos Zarattini e Arlindo Chinaglia, ambos do PT, do deputado Antônio Carlos Rodrigues (PL), Fausto Pinato (PP) e Marcos Pereira (Republicanos).

Durante a estada em Brasília, o prefeito esteve acompanhado do vereador Nelven Rotta (Republicanos) e da vereadora Cátia de Freitas (PSD), que apresentaram demandas dos também vereadores Carlos Bortolozzo, Heibe Meneguesso e João Barbieri, todos do PL, Emerson Gregio e Junio Gabriel, ambos PSD e Eder Scaldelai e Rosileide Santos, ambos Podemos.

“Apresentamos nossas prioridades nas áreas da saúde, infraestrutura e custeio de serviços essenciais”, afirmou Lourenço, ao destacar que estar em Brasília foi fundamental para buscar recursos e garantir avanços para a cidade. “Estamos trabalhando unidos para trazer mais investimentos, especialmente para a saúde, que é uma das nossas prioridades”, concluiu.