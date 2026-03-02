Caso de Mpox em Rio Preto acende alerta; região tem 13 suspeitos

A Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto confirmou o primeiro caso de Mpox em 2026. O paciente é um homem, com idade entre 30 e 39 anos, residente no município. O início dos sintomas ocorreu em 18 de fevereiro, com resultado detectável para a doença confirmado em 27 de fevereiro.

A Mpox é uma doença viral transmitida principalmente por contato direto com lesões de pele, fluidos corporais ou objetos contaminados, podendo também ocorrer em situações de contato físico próximo e prolongado. Os sintomas mais comuns incluem febre, dores no corpo, aumento dos linfonodos e o aparecimento de lesões cutâneas características. A transmissão ocorre enquanto houver lesões ativas, até a completa cicatrização.

"A Secretaria de Saúde mantém vigilância ativa da doença, seguindo diretrizes técnicas nacionais e internacionais, com investigação imediata de casos suspeitos, orientação aos serviços de saúde e rastreamento de contatos quando necessário", informou.

No histórico, São José do Rio Preto registrou 12 casos da doença em 2022, 17 em 2024 e 3 em 2025. O cenário atual é de baixa ocorrência e controle da doença no município, sem registro de transmissão sustentada. No entanto, em razão do período pós-Carnaval, há possibilidade de surgimento de casos suspeitos, que seguem sob monitoramento permanente da Vigilância Epidemiológica.

A Secretaria de Saúde reforça que pessoas com sintomas suspeitos devem procurar atendimento em uma unidade de saúde para avaliação. A identificação precoce e a vigilância contínua são fundamentais para manter a situação sob controle.

REGIÃO

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde, a região de Rio Preto contabiliza 17 notificações da doença neste ano, sendo 1 caso confirmado, 13 sus­peitas e 3 casos descartados. Todos estão no próprio município.