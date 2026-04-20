Poupatempo completa 12 anos e ultrapassa 2 milhões de atendimentos

Com cerca de 2,3 milhões de atendimentos desde a inauguração, o Poupatempo de Catanduva completa 12 anos de funcionamento na terça-feira, dia 21 de abril. Apenas nos dois primeiros meses deste ano, foram registrados 13,1 mil atendimentos na unidade.

Entre os serviços mais procurados estão a solicitação da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e os atendimentos do Detran-SP.

O atendimento presencial é realizado mediante agendamento no portal www.poupatempo.sp.gov.br, no aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, nos totens de autoatendimento e pelo WhatsApp. Ao todo, o programa oferece mais de 4 mil serviços.

O Poupatempo integra a estratégia de transformação digital do Governo de São Paulo, conduzida pela Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD) e executada pela Prodesp.

A unidade está localizada na avenida Comendador Antonio Stocco, 537, no Parque Joaquim Lopes, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.