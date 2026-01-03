Polos de Férias atendem mil crianças a partir desta terça-feira

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizará mais uma edição do atendimento especial de Recesso/Férias. Este ano, o serviço será oferecido de 6 a 16 de janeiro, em 19 polos espalhados pela cidade para atender à demanda.

Cerca de mil crianças vão participar das atividades. Elas são do Berçário I, Berçário II, Jardim e Pré I e serão atendidas de acordo com a jornada que cumprem no período letivo: quem é do parcial permanece no parcial, e quem é do integral segue no integral.

“O atendimento especial durante o recesso reforça o compromisso da Rede Municipal com o acolhimento, a segurança e o bem-estar das crianças, oferecendo tranquilidade às famílias que seguem em rotina de trabalho no mês de janeiro”, enaltece a Secretaria de Educação.

Nos polos de férias são oferecidas atividades lúdico-educacionais, garantindo aprendizado e diversão às crianças cujos pais continuam trabalhando normalmente no período de recesso.