Policiais de diferentes áreas são homenageados pela Câmara

Acompanhados de familiares e amigos, eles foram recebidos pelos vereadores em sessão solene

A celebração aos Policiais Destaques do Ano, promovida pelo Poder Legislativo, vai além de uma solenidade simbólica. Trata-se de um reconhecimento institucional a profissionais que atuam diariamente na linha de frente da proteção à sociedade, muitas vezes colocando a própria vida em risco para garantir a ordem, a segurança e o bem-estar da população.

Na semana passada, a Câmara de Catanduva entregou o diploma de Policial Destaque do Ano para nove profissionais. Acompanhados de seus familiares e amigos, eles foram recebidos pelos vereadores Marcos Crippa - que presidiu a sessão solene -, Laura Luiza Protetora, Pastor Júlio Zanini, Manoel Gol de Ouro, David Roger e Gleison Begalli.

“Ao homenagear esses agentes, o Legislativo reafirma o valor do trabalho policial como pilar fundamental do Estado Democrático de Direito. São homens e mulheres que enfrentam desafios constantes, lidam com situações de alta complexidade e exercem suas funções com responsabilidade, preparo técnico e compromisso com o serviço público”, comentou Crippa.

Por indicação da Polícia Militar, foram homenageados o tenente coronel PM José Thomaz Costa Júnior (9º Baep - Batalhão de Ações Especiais de Polícia), 1º tenente PM Fábio Luiz de Jesus Leme (4⁰ BPAmb), subtenente PM Mario de Jesus Silva (30º Batalhão de Polícia Militar do Interior), 1º sargento PM Ronaldo Tombini (Companhia de Força Tática do 30º BPM/I), 2º sargento PM Marcos Roberto Santezi (13º Grupamento de Bombeiros), cabo PM Rosa Maria de Oliveira da Silva (1ª Companhia PM do 30º BPM/I), cabo PM Antônio Fabiano Daga (3ª Companhia PM do 3º BPRv), cabo PM Helder de Souza Ruiz (1ª Companhia PM do 30º BPM/I) e soldado PM Antônio Lúcio dos Santos Neto (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

De forma surpresa, por sua aposentadoria e pelos trabalhos na Banda Regimental de Música do CPI-5, também foi homenageado o 1⁰ sargento PM Gustavo de Camargo.

Ao usar a palavra, o catanduvense tenente coronel PM José Thomaz Costa Júnior, do 9º Baep e ex-comandante do 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que tem sede em Catanduva, representou os homenageados e agradeceu o reconhecimento por parte do Legislativo.