Polícia Rodoviária prende motorista com 200 kg de drogas em Catiguá
Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária - Equipe do TOR abordou e prendeu motorista com drogas no veículo
Ele conduzia um veículo Corolla quando foi abordado na praça de pedágio pelo TOR
Por Da Reportagem Local | 29 de abril, 2026
Durante a Operação Impacto/Muralha Paulista, a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da Polícia Militar Rodoviária prendeu um motorista com 200 quilos de drogas na praça de pedágio da rodovia Washington Luís, em Catiguá.
Ele conduzia um veículo Toyota/Corolla placas de Três Lagoas/MS e, após abordagem e vistoria veicular, foi localizada grande quantidade de drogas, entre elas cocaína, maconha e crack no porta-malas e assoalho do banco traseiro.
O prejuízo estimado ao crime organizado é de cerca de R$ 747 mil. O criminoso possui passagens pelos crimes de adulteração de sinais identificadores de veículo e ameaça. A ocorrência será encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de Catanduva.
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Da Reportagem Local
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