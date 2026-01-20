Polícia Militar usará I.A. para aumentar segurança nos jogos do Mirassol

Parceria da Policia Militar com o Mirassol Futebol Clube aumentará a segurança no estádio José Maria de Campos Maia - o Maião. A partir de agora o sistema de reconhecimento facial, já utilizado pelos torcedores para ingresso no estádio, estará integrado ao Muralha Paulista, que é o sistema de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado.

O sistema utiliza soluções tecnológicas que permitem uma gestão mais inteligente e integrada das informações, consolidando diversos bancos de dados de maneira eficiente e segura, utilizando recursos modernos e de Inteligência Artificial. Isso possibilita às forças policiais respostas ágeis e precisas, aumentando a probabilidade de prisão dos criminosos.

Desta maneira, segundo a PM, a integração que se inicia em Mirassol propiciará a identificação e captura de pessoas procuradas pelo Poder Judiciário, sejam criminosos condenados pela Justiça ou pessoas que tenham mandados de prisão expedidos. Até então, somente a cidade de São Paulo dispunha dessa ferramenta nos estádios Allianz Parque (Palmeiras) e na Neo Química Arena (Corinthians), agora disponibilizada de forma inédita no interior do Estado.

“O Mirassol entra para um seleto grupo de times que possuem essa ferramenta, destinada a proporcionar mais segurança e tranquilidade aos seus torcedores”, destaca a Polícia Militar.

O sistema foi iniciado em caráter experimental no jogo realizado no dia 11 de janeiro contra o time do São Paulo e estará em funcionamento no jogo do próximo dia 21, quando o Mirassol enfrentará o Bragantino.