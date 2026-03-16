Obras do novo prédio do PAS Previne e Medilar avançam

A construção do novo prédio do PAS Previne (Medicina Preventiva) e Medilar (Serviço de Assistência Domiciliar) promete oferecer mais conforto, modernidade e funcionalidade para beneficiários e colaboradores do Padre Albino Saúde/PAS.

Atualmente, as obras avançam com a execução de contrapiso, instalação de ar-condicionado, infraestrutura elétrica e hidráulica, além da montagem da cobertura metálica, instalação de calhas e rufos, etapas importantes para o andamento da construção.

O novo prédio, na rua Belém, 418/424, no Centro, em frente à sede administrativa do PAS, terá pavimento térreo de mais de 316 m² e pavimento superior com mais de 281 m².

O projeto foi elaborado para proporcionar ambiente completo e bem estruturado, incluindo sala de espera, espaço para atividades funcionais, elevador para acessibilidade, sala de reunião, recepção, sala de preparo de medicação, sala de enfermagem, hall de entrada, academia e salas de aula, entre outros espaços pensados para oferecer conforto e qualidade nos atendimentos.

Segundo a diretora executiva do PAS, Vânia Regina Catóia Garcia, a nova estrutura representa avanço para os serviços prestados. “Esse novo espaço foi planejado com muito cuidado para atender melhor nossos beneficiários e oferecer condições adequadas de trabalho às equipes.”

A proposta é reunir, em ambiente moderno e funcional, todas as atividades desenvolvidas pelo PAS Previne e pelo Medilar, fortalecendo a qualidade da assistência prestada.

“A medicina preventiva é um dos grandes diferenciais do nosso trabalho, pois permite acompanhar o paciente de forma mais próxima, promovendo saúde, prevenindo doenças e incentivando hábitos de vida mais saudáveis”, destacou.