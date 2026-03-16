Marisa Orth é confirmada como nova palestrante em Seminário da Acirp

A Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto (Acirp) confirmou a participação da atriz e psicóloga Marisa Orth como nova palestrante do 10º Seminário Acirp, que será realizado no dia 25 de março, no Auditório Acirp Anatol Konarski. Ela passa a integrar a programação ao lado de Fabrício Carpinejar, Andrea Krug e Marcelo Gomes.

Marisa Orth substitui o psicólogo Rossandro Klinjey, que precisou cancelar sua participação por motivos pessoais. Com a mudança, a organização do seminário mantém a proposta de reunir nomes relevantes para discutir liderança, comportamento e desenvolvimento humano no ambiente empresarial.

Formada em Psicologia pela PUC, Marisa Orth construiu carreira consolidada nas artes cênicas brasileiras, com passagens marcantes pela televisão, teatro e música. Conhecida do grande público por trabalhos como o programa Sai de Baixo e pela participação no Saia Justa, ela também atua como palestrante, levando ao universo corporativo reflexões sobre comportamento humano, comunicação, vulnerabilidade e liderança.

Nas palestras, a atriz conecta experiências do teatro e da televisão com desafios comuns ao ambiente empresarial, abordando temas como escuta ativa, adaptação a mudanças, confiança e resiliência em ambientes de pressão.

Para a secretária-geral e diretora de Treinamento e Desenvolvimento da Acirp, Ana Carolina Verdi Braga, a chegada de Marisa Orth reforça a proposta do seminário de trazer visões complementares sobre liderança e gestão. “Tivemos essa mudança, infelizmente, mas a organização se movimentou rapidamente e a Marisa Orth aceitou o convite para integrar o nosso seminário. Ela traz uma leitura muito interessante sobre comportamento humano, comunicação e liderança a partir da experiência nas artes e da formação em psicologia, o que dialoga diretamente com os desafios enfrentados hoje pelos gestores.”

O presidente da Acirp, Jean Daher, destaca que a 10ª edição do seminário mantém o compromisso de oferecer conteúdo relevante para empresários e profissionais da região. “Chegar à décima edição mostra que o Seminário da Acirp é um evento consolidado, construído ao longo do tempo e alinhado às necessidades reais dos empresários e gestores da nossa região”.

Criado em 2015, o Seminário da Acirp se tornou um dos principais encontros de capacitação empresarial do interior paulista, reunindo empresários, gestores e profissionais interessados em aprimorar práticas de liderança, gestão e tomada de decisão. As inscrições podem ser realizadas pelo site da Acirp ou pelo link oficial do evento no site www.sympla.com.br.