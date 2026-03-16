Reitora da UFSCar realiza Aula Inaugural no novo campus de Rio Preto

Será realizada nesta quarta-feira, dia 18, a Aula Inaugural do Campus da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) em São José do Rio Preto, que será ministrada pela reitora da universidade, Ana Beatriz de Oliveira.

O Campus São José do Rio Preto da UFSCar foi oficialmente criado em 30 de maio de 2025, mas a sua história se inicia em 10 de junho de 2024, com o lançamento do Programa de Aceleração de Crescimento voltado para a expansão das universidades federais (PAC expansão IFES), quando foram anunciados 10 novos campi em todas as regiões brasileiras.

O Noroeste paulista foi contemplado pela baixa proporção de matrículas no Ensino Superior público, e a UFSCar foi então convidada pelo Ministério da Educação (MEC) para coordenar a implantação de um campus em São José do Rio Preto em função da proximidade geográfica e do sucesso de suas expansões anteriores.

O evento acontece às 19h nas dependências do Instituto Federal de São Paulo, em São José do Rio Preto, localizado no Jardim Congonhas, onde acontecem provisoriamente as atividades do novo campus da universidade. Na ocasião, também será realizada a ação "Bancos Vermelhos", alusiva à campanha Feminicídio Zero, incentivada pela Andifes.