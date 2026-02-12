Polícia Militar usará drones para intensificar ações no Carnaval
Foto: Divulgação - Batalhão programação operações de intensificação do policiamento
Operações também vão utilizar câmeras integradas ao programa Muralha Paulista
Por Da Reportagem Local | 12 de fevereiro, 2026
O 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), que tem sede em Catanduva, intensificará as ações de segurança durante o período de Carnaval. Além de operações de intensificação do policiamento, contará também com ações em apoio a outros órgãos, câmeras integradas ao programa Muralha Paulista e drones para monitoramento aéreo em tempo real, contribuindo para a redução de crimes. Todas essas ações serão realizadas inclusive com o reforço do efetivo policial administrativo, aumentando a presença da Polícia Militar em toda a região.
Autor
Da Reportagem Local
Redação de O Regional
Por Da Reportagem Local | 06 de março de 2026
Dia da Mulher tem serviços e música neste sábado na Praça da Matriz
Por Da Reportagem Local | 06 de março de 2026
Saec oferece palestra e ações de bem-estar a colaboradoras
Por Da Reportagem Local | 06 de março de 2026
Interior paulista recebe ações de arte e cultura promovidas pelo Sesc