Polícia Militar usará drones para intensificar ações no Carnaval

O 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), que tem sede em Catanduva, intensificará as ações de segurança durante o período de Carnaval. Além de operações de intensificação do policiamento, contará também com ações em apoio a outros órgãos, câmeras integradas ao programa Muralha Paulista e drones para monitoramento aéreo em tempo real, contribuindo para a redução de crimes. Todas essas ações serão realizadas inclusive com o reforço do efetivo policial administrativo, aumentando a presença da Polícia Militar em toda a região.