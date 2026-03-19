Villa dos Coelhos começa a ganhar forma e será aberta no sábado

A Praça 9 de Julho já começa a se transformar para receber uma das atrações mais aguardadas do período de Páscoa em Catanduva. Teve início na terça-feira, dia 17 de março, a montagem da Villa dos Coelhos, que neste ano terá como tema “Parque”. O espaço promete encantar crianças e famílias com um ambiente temático, colorido e cheio de atividades.

A abertura oficial ao público está marcada para sábado, dia 21 de março, às 10h. A Villa ficará aberta para visitação até o domingo de Páscoa, dia 5 de abril.

O espaço contará com ambientação especial inspirada no universo lúdico da Páscoa, com decoração em tons suaves — os chamados “candy colors”, como rosa, azul, amarelo e verde — criando um cenário acolhedor e instagramável para os visitantes.

Entre as atrações previstas, o espaço terá estruturas temáticas e ambientes interativos, incluindo o Trenzinho dos Coelhos, além de cenários que remetem ao universo da fantasia e da imaginação infantil.

Outro destaque será a recreação voltada para as crianças, com monitores e atividades lúdicas ao longo de toda a Villa. A programação inclui brincadeiras, interação com personagens e também pintura facial, garantindo momentos de diversão para os pequenos.

A montagem segue nos próximos dias, com a instalação das estruturas, elementos cenográficos e espaços temáticos que darão vida à Villa.

“A expectativa é de que o local se torne mais um ponto de lazer e visitação durante o período, reunindo moradores e visitantes em um ambiente preparado para celebrar a Páscoa com leveza, cor e diversão”, projeta a Prefeitura de Catanduva.