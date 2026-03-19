Catanduva tem quatro escolas premiadas no Alfabetiza Juntos SP

Catanduva foi destaque na terça-feira, dia 17, durante a cerimônia do Prêmio Excelência Educacional, realizada no Memorial da América Latina, na capital paulista. O município teve quatro escolas da rede municipal premiadas pelo desempenho no programa Alfabetiza Juntos SP. O evento reuniu representantes dos 645 municípios paulistas e contou com a presença do governador do Estado, do secretário estadual da Educação e de outras autoridades.

Em Catanduva, foram reconhecidas as escolas municipais Octacílio, Gastão, Pozetti e Colturato, que superaram as metas estabelecidas pelo Governo do Estado no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). Como forma de incentivo, cada unidade premiada receberá do governo estadual o valor de R$ 100 por aluno matriculado.

Os recursos serão destinados à Prefeitura de Catanduva, que fará o repasse às unidades escolares. Para utilização dos valores, cada escola deverá apresentar um plano de trabalho, conforme orientações que serão divulgadas pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) nos próximos dias.

O Prêmio Excelência Educacional integra o programa Alfabetiza Juntos SP. Cada escola tem uma meta individual, definida a partir de critérios como evolução das notas, complexidade da unidade, número de alunos, vulnerabilidade social e adoção ou não do ensino integral. Ao todo, 1.111 escolas municipais foram premiadas, somando R$ 32,5 milhões em premiação.

“A Prefeitura de Catanduva parabeniza as escolas premiadas e estende o reconhecimento a toda a rede municipal de ensino pelos resultados alcançados, fruto do trabalho conjunto de gestores, professores, equipes escolares, alunos e famílias”, elogiou o governo municipal.