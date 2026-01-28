Polícia Militar prende motociclista após fuga na contramão

A equipe da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas da Polícia Militar flagrou um motociclista em atitude suspeita, na segunda-feira, 16. Ao avistar os policiais, ele tentou fugir, desobedecendo à ordem de parada e transitando na contramão.

Durante o acompanhamento por diversos bairros da cidade, o condutor dispensou objetos ao solo, posteriormente recuperados pelos policiais. Após a abordagem, foi constatado que o material continha diversas porções de cocaína, além da mesma droga a granel.

Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e permaneceu à disposição da Justiça. A motocicleta utilizada na fuga foi apreendida.

TRÁFICO

Também na segunda-feira, a equipe de Força Tática do 30º BPM/I prendeu um indivíduo em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas na rodovia Vicente Sanches, em Catiguá. Durante a ação, foram apreendidas pedras e porções de cocaína.

Também foram localizados dinheiro, uma balança de precisão e um aparelho celular. O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial de Catanduva e permaneceu à disposição da Justiça.