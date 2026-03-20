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Polícia Militar prende líder de facção criminosa em ‘bunker’ subterrâneo
Foto: O Regional - Operação foi conduzida por policiais do 30º Batalhão de Polícia Militar
Homem procurado pela Justiça estava escondido embaixo do piso, na área rural de Pindorama
Por Da Reportagem Local | 20 de março, 2026

A Polícia Militar prendeu em Pindorama, na quarta-feira, 18, um homem procurado pela Justiça e apontado como líder de uma facção criminosa que atua no Centro-Oeste do país. A operação foi conduzida por policiais do 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), de Catanduva, a partir de denúncias de que um indivíduo foragido da Justiça estaria na região.

Ele foi localizado na área rural de Pindorama, tendo em seu desfavor mandado de prisão por ligação com uma quadrilha criminosa que age na grilagem de imóveis, lavagem de dinheiro e em crimes envolvendo tráfico de drogas e de armas em pelo menos três estados e no Distrito Federal. Na ação policial, apurou-se que ele estava escondido na casa de familiares.

O detalhe é que o homem estava embaixo do piso do quarto. “Graças à expertise e técnica dos nossos policiais, foi localizado um bunker subterrâneo. Foram encontrados alguns pisos em desacordo, que levantou a suspeita dos nossos policiais, que conseguiram localizar o indivíduo, junto a equipamentos eletrônicos”, relata o tenente Laedes, do 30º BPM/I.

De acordo com o policial, os celulares e tablets que estavam em posse do homem, embaixo do solo, são ferramentas para a execução dos crimes. “Foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido ao Plantão Policial e agora vai responder pela Justiça de Goiás”, completou, detalhando que não houve resistência no momento da prisão.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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