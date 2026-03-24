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Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Catanduva
Foto: Divulgação/PM - Policiais encontraram grande quantidade de drogas, dinheiro e celulares
Ele saiu de sua residência para entregar pacote a um motociclista e foi abordado pela PM
Por Da Reportagem Local | 24 de março, 2026

Na última sexta-feira, dia 20, durante patrulhamento no bairro Bom Pastor, a equipe de RPM - Rádio Patrulhamento com Motocicletas avistou uma motocicleta cujo condutor demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura, acelerando o veículo e subindo na calçada de uma residência, atitude que motivou a abordagem.

No momento da intervenção policial, um segundo homem saiu da residência e foi ao encontro do motociclista carregando um pacote nas mãos, sendo ambos abordados.

Durante as diligências, os policiais também realizaram vistoria em um veículo estacionado em frente ao imóvel, onde encontraram uma mochila contendo grande quantidade de drogas e outros materiais relacionados ao tráfico.

Foram apreendidos dois tijolos de pasta base de cocaína e mais 463 porções da mesma droga, 12 comprimidos de anfetamina, além de R$ 1.560 em dinheiro e cinco aparelhos celulares. O homem que havia saído da residência assumiu a propriedade das drogas e foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo à disposição da Justiça.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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