Polícia Militar prende homem acusado de matar com golpes de picareta

Policiais do 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior - BPM/I prenderam um homem pelo crime de homicídio, na sexta-feira, 24, após ele ser localizado escondido dentro de um tambor, em uma chácara do Jardim Alpino.

Durante a madrugada, as equipes foram acionadas para atender ocorrência de encontro de cadáver. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o corpo da vítima com sinais de esmagamento no crânio. Os policiais militares entraram em uma residência próxima ao local do crime e encontraram os documentos e um celular pertencentes à vítima.

Na área externa do imóvel, também foi encontrada uma picareta com marcas de sangue. Imagens de câmeras de segurança mostraram a vítima acompanhada de outro indivíduo por volta das 2h15, pouco antes do crime.

Com base nas informações obtidas, foram iniciadas diligências que resultaram na localização do autor em uma chácara. Ao perceber a aproximação das viaturas, o homem tentou fugir, mas foi realizado o cerco no local e durante as buscas, ele foi encontrado escondido dentro de um tambor e confessou o crime.

O homem foi preso e encaminhado ao Plantão Policial de Catanduva, onde permaneceu à disposição da Justiça pelo crime de homicídio.