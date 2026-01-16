Polícia Militar prende dois homens por furto de veículo no Alpino

Policiais do 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), de Catanduva, foram acionados na quarta-feira, 14, para averiguação de indivíduos em atitude suspeita, no Jardim Alpino. Durante a ação, a equipe realizou a abordagem de dois homens, constatando que ambos haviam acabado de furtar uma motocicleta, a qual estava escondida em uma área de mata próxima.

Durante as diligências, a motocicleta e as vestes utilizadas no momento do crime foram localizadas. O proprietário do veículo foi informado sobre a localização, uma vez que ainda não havia registrado a ocorrência de furto. A motocicleta foi restituída ao seu legítimo dono e os dois indivíduos foram autuados em flagrante e permaneceram presos.