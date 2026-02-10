Polícia identifica criador de perfil falso em Palmares Paulista

Policiais da Delegacia Civil de Palmares Paulista identificaram o criador do perfil falso “Hellen Bezerra”, que publicava vídeos feitos por inteligência artificial nas redes sociais. Operação realizada na manhã desta segunda-feira, dia 9, cumpriu mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça como desfecho de investigação iniciada há alguns meses.

De acordo com o inquérito policial, o perfil falso lançava vídeos e mensagens nas redes sociais com ataques à administração municipal, ao prefeito Lucas Assumção e a funcionários da prefeitura. A ação foi liderada pelo delegado Amauri Cesar Pelarin e envolveu policiais civis da Delegacia de Palmares Paulista e da DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Catanduva.

No cumprimento do mandado, os policiais compareçam na casa de um guarda municipal de Palmares Paulista e apreenderam dois celulares e um notebook, supostamente utilizados para a criação e postagem do perfil fake. Também foram vistoriadas duas viaturas da GCM, bem como o local de trabalho do acusado. As investigações continuam em andamento.