Polícia Civil prende traficantes após meses de investigação e campanas

A Polícia Civil de Catanduva, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), prendeu em flagrante dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na noite de terça-feira, dia 10.

A ação foi resultado de investigação realizada há vários meses pela equipe da Dise para apurar a atuação de um investigado que estaria utilizando uma residência localizada no Novo Catanduva II como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes.

Durante o trabalho investigativo, os policiais realizaram campanas e levantamentos que identificaram intensa movimentação de usuários no local. As informações também foram reunidas no curso de um inquérito policial instaurado anteriormente.

Na noite de terça, os investigadores receberam a informação de que o investigado realizaria a entrega de quantidade significativa de drogas a um comprador que chegaria ao local em uma motocicleta. Diante disso, foi montada vigilância nas proximidades da residência.

Os policiais observaram quando o suspeito chegou ao imóvel com seu veículo e, poucos minutos depois, um homem em uma motocicleta também entrou na residência. Após breve permanência no local, ambos saíram e foram abordados pelos investigadores.

Com o comprador, os policiais localizaram meio tijolo de maconha e outras porções da mesma droga escondidas sob suas vestes. Questionado, o investigado confessou que havia mais entorpecentes armazenados na residência e em seu veículo.

Durante as buscas, os policiais civis apreenderam aproximadamente 2,4 quilos de maconha, além de balança de precisão, embalagens utilizadas para fracionamento da droga, uma faca com vestígios do entorpecente e dois aparelhos celulares.

Os dois homens foram conduzidos à unidade policial e autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, permanecendo à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para identificar outros possíveis envolvidos na atividade criminosa.