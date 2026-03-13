Polícia Civil prende homem envolvido em rede de pornografia infantil

A Polícia Civil de Catanduva, por intermédio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), prendeu em flagrante nesta quinta-feira, 12, um homem de 51 anos, investigado pelo armazenamento, produção e compartilhamento de material de exploração sexual infantojuvenil. A ação foi resultado do cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário, após investigações de inteligência apontarem o envolvimento do suspeito em redes de compartilhamento de arquivos ilícitos.



Na residência do investigado, os policiais e os peritos do Instituto de Criminalística localizaram vasto material digital. Foram apreendidos um computador, 6 HDs, 2 pendrives, 1 cartão de memória, 1 videogame, um monitor e o aparelho celular do investigado. Análises preliminares nos dispositivos revelaram também arquivos de fabricação própria.

"Foram detectados registros recentes de downloads, datados de fevereiro de 2026, o que demonstra que essa prática era atual e contínua. Um ponto de extrema gravidade, também confirmado tecnicamente, é a confirmação de filmagens clandestinas - ao que tudo indica - produzidas pelo próprio investigado. O laudo aponta que essas filmagens foram feitas de baixo para cima, expondo a intimidade dessas crianças", detalhou o delegado responsável pelo caso, Hélvio Bolzani.

Segundo o policial, as imagens serão analisadas e caso se confirme que elas foram realizadas em ambiente de trabalho do suspeito, com ele aproveitando-se da vulnerabilidade das vítimas, em momento de lazer e atividade esportiva, o autor responderá por outros crimes.

O acusado já possui histórico criminal específico, tendo sido preso em flagrante no ano de 2017, na cidade de São Vicente/SP, pelos mesmos crimes. Ele foi autuado pelo crime previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil requereu a conversão da privão em flagrante para prisão preventiva como garantia da ordem pública.

De acordo com o órgão, com o advento da lei nº 14.811/2024, as condutas de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil passaram a ser classificadas como crimes hediondos, o que impede a concessão de fiança em sede policial.

A DIG de Catanduva prosseguirá com as investigações com base nas perícias realizadas nos arquivos apreendidos. Em nota, a Polícia Civil reiterou seu compromisso com a proteção integral da criança e do adolescente e orientou que denúncias podem ser feitas de forma anônima via Disque 181 e Disque 100 ou diretamente na unidade policial.