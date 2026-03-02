Polícia Civil prende dois homens por agressão a idoso em Santa Adélia

A Polícia Civil indiciou dois homens pelo crime de lesão corporal após a apuração da agressão contra um idoso de 60 anos, pessoa com deficiência intelectual, durante o Carnaval, em Santa Adélia. A Justiça deferiu a prisão temporária dos investigados pelo prazo de cinco dias.

De acordo com a manifestação policial, os suspeitos teriam praticado agressões brutais contra a vítima, desferindo inúmeros socos e chutes, inclusive quando ela já se encontrava caída ao solo. O resultado letal, segundo as autoridades, só não ocorreu devido à intervenção de terceiros que impediram a continuidade das agressões.

Os elementos que embasaram o indiciamento constam em boletim de ocorrência, além de laudo de atendimento hospitalar, imagens de câmeras de segurança e oitivas realizadas durante a investigação. As apurações apontam extrema agressividade por parte dos investigados.

Conforme registrado, um deles teria tentado atingir a cabeça da vítima com uma pedra, o que reforça, segundo a polícia, a periculosidade concreta dos envolvidos.

Nas imagens, o idoso aparece caminhando pela via quando um carro se aproxima. O suspeito no capô desce e inicia a agressão com socos e chutes. Em seguida, a motorista também sai do carro e passa a agredir a vítima. O caso foi registrado no dia 14 de fevereiro, em Santa Adélia, e a vítima foi socorrida ao Hospital Padre Albino, em Catanduva – hoje já com alta médica.