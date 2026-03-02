Morador de Santa Adélia recebe condecoração por atuação no Samu

O cidadão santadeliense Valteir Fortunato foi homenageado com a mais alta medalha do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, a condecoração “Heróis do Fogo”. A cerimônia reuniu autoridades civis e militares, representantes do Judiciário e do Ministério Público, lideranças religiosas e prefeitos da região, na semana passada, no Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto, em São José do Rio Preto, e celebrou os 70 anos do 13º Grupamento de Bombeiros.

Paramédico há mais de 10 anos no Samu de São José do Rio Preto, Valteir Fortunato sempre se destacou pelo profissionalismo, dedicação e amor pela missão de salvar vidas. Ao longo de sua trajetória, buscou constante aprimoramento com diversos cursos na área da saúde, consolidando sua carreira e sendo promovido a Paramédico, função que exerce atualmente.

Valteir foi amplamente elogiado pelo secretário da Saúde, Capitão PM Médico Rubens Bottas, e pelo prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido, que reconheceram publicamente sua dedicação e os relevantes serviços prestados junto ao Samu.

Criado em 26 de fevereiro de 1956, em São José do Rio Preto, o então destacamento de Bombeiros se transformou, ao longo das décadas, em referência regional. Atualmente, o 13º Grupamento de Bombeiros atende 96 municípios, abrangendo mais de 1,5 milhão de pessoas.

Padre Osvaldo também é homenageado

O prefeito Padre Osvaldo também recebeu a Medalha Heróis do Fogo, concedida pelo Corpo de Bombeiros. Ele estava acompanhado pelo vice-prefeito Cláudio Romagnoli. “Minha imensa gratidão ao 2º Grupamento de Bombeiros de Catanduva pelo reconhecimento e, sobretudo, pelos relevantes serviços prestados a Catanduva e a toda a nossa região”, agradeceu.