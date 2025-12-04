Polícia Civil faz prisões e apreensões em operação contra o tráfico de drogas

A Polícia Civil de Catanduva, por meio de operação conjunta da Dise com apoio operacional da DIG, cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços investigados por tráfico de drogas, nos bairros Jardim Eldorado e Santa Rosa, obtendo resultados expressivos.

Em um dos imóveis, as equipes localizaram três balanças de precisão, três porções de pó branco aparentando ser cocaína, além de 48 porções pequenas e outras 48 maiores de maconha.

Em outro imóvel relacionado ao mesmo alvo, as equipes apreenderam expressiva quantidade de entorpecentes e apetrechos utilizados na preparação e distribuição de drogas, sendo localizados dois tijolos de maconha de um quilo cada, 184 pinos de crack, 65 pinos de cocaína, 39 porções de maconha embaladas em zip lock, balanças de diferentes portes, pinos vazios e crack a granel.

Diante do cenário, G. R. S., 40 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e, em continuidade à operação, outra equipe cumpriu mandado em uma residência do Santa Rosa, onde foram apreendidas seis porções de maconha, uma balança de precisão, dinheiro e aparelhos celulares.

O morador do imóvel, J. A. S. foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e conduzido à delegacia especializada. “As ações resultaram na retirada de grande quantidade de drogas de circulação e na desarticulação de pontos de venda ilícita, reforçando o trabalho contínuo da Polícia Civil no enfrentamento ao tráfico na cidade”, ressaltou a DIG, em nota.

As ações desenvolvidas da Polícia Civil evidenciam a atuação integrada das unidades especializadas para retirar drogas de circulação e desarticular pontos ativos de venda ilícita. As investigações prosseguem para identificação de demais envolvidos.