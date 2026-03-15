Ônibus tomba e é atingido por caminhão na rodovia Washington Luís

A rodovia Washington Luís foi bloqueada, na noite de quinta-feira, depois de grave acidente envolvendo um ônibus e um caminhão, no km 416 da pista sentido interior-capital, em Uchoa. Por motivos a serem apurados, o motorista do ônibus perdeu o controle da direção e o veículo tombou, ocupando a faixa da direita, o acostamento e parte da faixa de domínio da rodovia.

Na sequência, um caminhão Mercedes-Benz colidiu na parte frontal do ônibus, ocasionando a interdição das duas faixas de rolamento.

O coletivo da empresa Expresso Itamarati fazia a linha São José do Rio Preto - Aparecida. No veículo estavam 37 passageiros. Ao todo, 12 vítimas foram removidas para atendimento médico, incluindo o condutor, enquanto 25 pessoas saíram ilesas e seguiram no ônibus de transbordo.

De acordo com a Ecovias Noroeste Paulista, equipes da concessionária atuaram no atendimento da ocorrência, com apoio do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária e Samu.

A pista permaneceu totalmente bloqueada até as 00h46 de sexta-feira (13/03) para atendimento da ocorrência e remoção dos veículos. Um guincho pesado da concessionária foi mobilizado para a liberação da via. O acidente ocasionou cerca de 4 quilômetros de lentidão.