Feira do Livro Espírita de Catanduva convida público a viver o Evangelho

Catanduva receberá mais uma edição de um dos eventos culturais e espirituais mais tradicionais do calendário local. A 43ª Feira do Livro Espírita de Catanduva e Região será realizada de 1º a 14 de abril, no Garden Shopping Catanduva, reunindo obras, reflexões e atividades voltadas ao conhecimento espiritual, ao autoconhecimento e à vivência dos valores do Evangelho.

Realizada pela USE – União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Intermunicipal de Catanduva, a feira tem como propósito aproximar o público da literatura espírita e espiritualista, oferecendo acesso a obras que abordam temas como espiritualidade, educação moral, sentido da vida, superação, saúde emocional e desenvolvimento humano.

Mais do que um espaço de comercialização de livros, a Feira do Livro Espírita tornou-se, ao longo de mais de quatro décadas, um ponto de encontro para reflexão, aprendizado e diálogo sobre valores universais, reunindo leitores, estudiosos e pessoas interessadas em compreender melhor as questões da existência sob a perspectiva espiritual.

Durante o evento, o público terá acesso a ampla variedade de obras de autores espíritas e espiritualistas, com títulos voltados a diferentes públicos e faixas etárias. Os livros estarão disponíveis a preços acessíveis, possibilitando que mais pessoas tenham contato com conteúdos que buscam inspirar reflexão e crescimento interior.

Um dos aspectos mais marcantes da feira é o trabalho voluntário, que sustenta grande parte da organização e realização do evento. Todos os anos, dezenas de colaboradores se unem para contribuir com as atividades, desde a organização do espaço até o atendimento ao público e o apoio às atividades com teor evangélico. As inscrições estão abertas pelos canais oficiais.

Para os organizadores, o voluntariado representa muito mais do que ajuda operacional. “Participar da feira como voluntário é também uma experiência de aprendizado e convivência. Muitas pessoas chegam para colaborar e acabam descobrindo um espaço de amizade, crescimento e serviço ao próximo”, destacam os organizadores.

TEMA DA EDIÇÃO

A edição de 2026 traz como tema “Viva o Evangelho”, um convite à reflexão sobre a aplicação prática dos ensinamentos de Jesus na vida cotidiana.

Inspirada nos princípios do Evangelho e nos ensinamentos da Doutrina Espírita, a proposta desta edição é incentivar o público a perceber que o conhecimento espiritual ganha verdadeiro significado quando se transforma em atitudes, escolhas e relações mais conscientes.

A feira busca, assim, estimular não apenas a leitura e o estudo, mas também a vivência dos valores cristãos como o amor, o perdão, a caridade, a fraternidade e a responsabilidade moral.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Além da exposição e venda de livros, a Feira do Livro Espírita terá programação especial, que incluirá atividades voltadas ao estudo, à reflexão e à divulgação da literatura espírita. A agenda completa está em fase final de organização e será divulgada em breve pelos canais oficiais da USE Catanduva, trazendo convidados, momentos de reflexão e outras atividades voltadas ao público interessado em aprofundar o contato com os temas espirituais.