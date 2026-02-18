Polícia Civil cumpre mandados e prende traficante em Santa Adélia

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por intermédio da Delegacia de Polícia de Santa Adélia e com o apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Catanduva, cumpriu seis mandados de busca e apreensão sob o comando do Delegado de Polícia Tiago Mota Tavares da Silva. As ações integraram a operação Abre Alas e foram direcionadas a estabelecimentos comerciais e residências de indivíduos vinculados ao tráfico de drogas no município de Santa Adélia.

Os mandados judiciais de busca e apreensão, bem como a autorização para acesso aos dados telefônicos e telemáticos dos envolvidos, foram expedidos após extenso trabalho de inteligência e investigação realizado pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) de Santa Adélia, que visou à identificação e desarticulação de uma rede criminosa dedicada ao tráfico de entorpecentes.

O objetivo da operação foi a descapitalização do tráfico, por meio da localização e apreensão de bens e valores e futuras representações, e da apreensão de celulares que contêm informações sobre a dinâmica do tráfico, visando alcançar desde os responsáveis pelas entregas (na modalidade "delivery" por motocicletas) até os indivíduos que exercem funções estratégicas na cadeia do tráfico, incluindo aqueles com atuação em setores comerciais aparentemente lícitos.

Durante a execução das diligências, um indivíduo com forte atuação no tráfico da localidade foi detido em flagrante. Em sua posse, foram encontrados uma motocicleta com sinais identificadores adulterados e placa igualmente alterada, e grande quantidade de dinheiro.

A operação resultou, ainda, na apreensão de diversos aparelhos celulares comprovadamente utilizados para o tráfico de drogas, expressiva quantia em dinheiro em cédulas de diversos valores, duas motocicletas empregadas na distribuição de entorpecentes na modalidade "delivery", dois frascos lacrados de "lança-perfume" localizados em um comércio da cidade, um simulacro de arma de fogo, facas com indícios de utilização no fracionamento de drogas, balanças de precisão e outros artefatos diretamente vinculados ao comércio de drogas.