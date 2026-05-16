Polícia Civil apreende 58 celulares em operação contra o crime organizado

A Polícia Civil de Catanduva deflagrou, na quinta-feira, 14, operação com o objetivo de coibir a comercialização de aparelhos celulares provenientes de crimes, especialmente furtos, roubos e receptação. As ações foram lideradas pela Delegacia Seccional nas áreas do 1º, 2º, 3º e 4º Distritos Policiais, bem como nos municípios de Pindorama, Santa Adélia e Ariranha.

Durante a operação, foram fiscalizados 19 estabelecimentos comerciais, com a participação de 17 policiais civis integrantes da DIG, Dise, Distritos Policiais e delegacias da sub-região, contando ainda com o apoio de seis viaturas oficiais.

Foram apreendidos 58 aparelhos celulares com indícios de procedência ilícita, os quais serão submetidos à análise e investigação, visando à identificação de registros de furto, roubo ou outras restrições criminais, bem como à responsabilização dos envolvidos.

A ação integra estratégia da Polícia Civil para o combate à receptação e desarticulação de cadeias criminosas que alimentam o mercado ilegal de celulares, contribuindo diretamente para a redução dos índices de criminalidade patrimonial na região.

A Polícia Civil reforça a importância do registro de boletins de ocorrência pelas vítimas para viabilizar a investigação e possibilitar a recuperação dos bens subtraídos, e orienta a manutenção de dados cadastrais atualizados para facilitar o contato e a restituição dos aparelhos.