Polícia Científica de Catanduva recebe nova viatura para reforçar perícias

O Governo de São Paulo entregou 56 novas viaturas à Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), em cerimônia realizada na terça-feira e que marcou os 28 anos da instituição. Os veículos serão usados para reforçar o atendimento pericial em todas as regiões do estado. Um dos automóveis, modelo Nissan Kicks, foi entregue à Polícia Científica de Catanduva.

Considerada a maior e mais avançada polícia científica do Brasil e da América Latina, a instituição é referência mundial no uso de tecnologia para a elucidação de crimes. Anualmente, são quase 4 milhões de exames realizados, com a emissão de cerca de 1 milhão de laudos periciais.

“A perícia é a voz silenciosa da prova. É a ciência a favor da Justiça. Não acusa, não julga, apenas demonstra fatos, que são imprescindíveis para a elucidação das ocorrências”, afirmou o vice-governador do estado, Felício Ramuth, durante o evento.

Responsável por produzir provas técnicas a partir da análise científica de vestígios, a Polícia Científica atua em apoio às investigações da Polícia Civil. A estrutura é composta pelo Instituto de Criminalística (IC) e pelo Instituto Médico Legal (IML). Em Catanduva, os dois órgãos ficam situados na av. Theodoro Rosa Filho, em prédio próprio, nas proximidades da UPA.

Em 2025, a instituição registrou mais de 1 milhão de requisições de exames, com 470 mil laudos emitidos pelo IC, 15 mil armas analisadas e 550 mil exames realizados pelo IML.

Para o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, “sem o trabalho da polícia científica não existe condenação justa. Por isso, o investimento na aquisição de equipamentos e veículos modernos se faz necessário para equipar a instituição.”

NOVAS VIATURAS

Foram entregues 56 veículos adquiridos com investimento de R$ 7,3 milhões. As viaturas serão destinadas aos núcleos e equipes de perícias criminalísticas e médico-legais. Do total, 26 unidades são do modelo GM Spin, compradas com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, e 30 são do modelo Nissan Kicks, viabilizadas com verbas do Tesouro paulista.