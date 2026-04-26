Poço no Jardim dos Coqueiros entra na reta final com alto desempenho

A construção do novo poço no Jardim dos Coqueiros está em fase final. De acordo com a Saec - Superintendência de Água e Esgoto, responsável pela obra, a perfuração atingiu 180 metros de profundidade e foi concluída, assim como os testes de vazão. A unidade superou as expectativas de produção e terá papel importante no reforço do abastecimento de água no bairro.

O poço é destinado à captação de água do Aquífero Bauru, uma das principais fontes de abastecimento do município.

De acordo com os técnicos da Saec, o desempenho do poço foi significativamente superior ao previsto. “A estimativa inicial era de uma produção de 20 mil litros por hora, mas o poço apresentou vazão de 50 mil litros por hora, um resultado bastante expressivo e acima do esperado”, destaca Aparecido Carlos Lopes da Fonseca, responsável pelo acompanhamento da obra.

A empresa JL Perfurações de Poços Profundos, vencedora da Concorrência Eletrônica, foi a responsável pela execução dos serviços, incluindo os testes de vazão e as etapas de limpeza. Na sexta-feira, 24, foi realizada a construção da laje de concreto para proteção sanitária. Nos próximos dias, será apresentado o relatório final com todas as características do poço perfurado.

O projeto construtivo foi autorizado pela SP Águas, Agência de Águas do Estado de São Paulo e atende todos critérios técnicos e legais exigidos para esse tipo de intervenção. “Vale ressaltar que todas as etapas da obra foram acompanhadas e fiscalizadas de perto pela equipe técnica da Saec, o que garante a qualidade e a segurança da intervenção”, reforça Fonseca.

O poço está localizado na rua Beberibe, em área próxima à Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Catanduva. A obra foi necessária devido ao risco iminente apresentado pelo poço já existente no local. O investimento é de aproximadamente R$ 500 mil, com recursos próprios da autarquia e a obra foi executada dentro do prazo previsto.

O vice-prefeito Cláudio Romagnolli destaca a importância estratégica da obra. “Água é um serviço básico e prioridade, e obras como essa demonstram o compromisso da gestão com qualidade de vida, planejamento e desenvolvimento sustentável para a cidade”.

Em Catanduva, a produção de água para o abastecimento público tem origem nos aquíferos Bauru, com 68 poços, e Guarani, com cinco. Ao todo, são captados mais de 35 milhões de litros de água tratada por hora, volume suficiente para abastecer cerca de 120 mil moradores.