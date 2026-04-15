PM prende homem acusado de participar de assalto ao Banco Central

A Polícia Militar localizou um indivíduo de 64 anos, foragido da Justiça, suspeito de envolvimento no mega assalto ao Banco Central, em 2005, quando quase R$ 165 milhões foram furtados pelos criminosos. Ele foi abordado no último sábado, em Catanduva, e apresentou identidade falsa.

“Como a gente sabia que ele utilizava outros nomes e outros documentos para evadir da Justiça, e que ele era um integrante da quadrilha que fez o roubo ao Banco Central, em Fortaleza, ele foi encaminhado ao Plantão Policial”, relatou o sargento PM Trombini, da Força Tática.

Após coleta e análise das impressões digitais, sua verdadeira identidade foi confirmada. O homem possui extensa ficha criminal, sendo acusado de roubo, sequestro e ataques a carros-fortes. O sistema confirmou que se tratava de um fugitivo do sistema prisional.

De acordo com a PM, no momento da abordagem o suspeito chegou a confirmar a participação no roubo ao Banco Central. Ele estaria há cerca de uma semana na cidade e foi preso em flagrante por uso de documento de terceiro e encaminhado à Cadeia Pública de Catanduva.

RELEMBRE

O assalto ao Banco Central é considerado o maior furto da história do Brasil. Em 2005, uma quadrilha alugou um imóvel na rua 25 de Março, em Fortaleza, e abriu uma empresa de venda de grama sintética. Durante três meses, eles cavaram o túnel e colocaram vigas de madeira para evitar desabamentos. O buraco contava com sistema de iluminação e até ar-condicionado.

O túnel tinha aproximadamente 80 metros de comprimento e levava até a sede do banco, onde os criminosos tiveram acesso ao cofre durante um fim de semana. Em uma ação silenciosa, foram levados quase R$ 165 milhões. O crime envolveu cerca de 120 pessoas e, de lá pra cá, cerca de R$ 60 milhões foram recuperados durante as investigações policiais.