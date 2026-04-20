PM descobre plantação de maconha em Pindorama e prende quatro

A Polícia Militar prendeu quatro homens por tráfico de drogas e associação para o tráfico, no sábado, em Pindorama. Após receber informações de um local onde seriam comercializadas drogas, as equipes policiais do 30⁰ BPM/I iniciaram as diligências e abordaram os suspeitos enquanto estavam em um veículo, em Catanduva.

De acordo com o boletim de ocorrência, em busca pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado, mas o condutor do veículo informou ter droga em sua residência.

A PM se dirigiu então à área rural de Vila Roberto, em Pindorama, onde foram localizadas diversas porções de crack e maconha, balança de precisão e três aparelhos celulares e uma plantação de maconha.

A maior parte da droga estava cultivada no fundo do imóvel e também em vasos dentro da residência. Todo o material foi apreendido e a maconha acabou incinerada. O condutor do veículo e mais três homens foram autuados em flagrante delito pelos crimes e permaneceram à disposição da justiça.