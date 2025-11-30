Plínio Oliveira apresenta nova turnê em Catanduva

A USE Intermunicipal de Catanduva promove no dia 13 de dezembro, sábado, uma noite especial com o músico, compositor e escritor Plínio Oliveira, que chega à cidade com sua nova turnê “30 Anos de Paz”. O evento será realizado na A. E. Amor e Caridade, às 19h30, reunindo admiradores de sua arte e toda a comunidade espírita da região.

Reconhecido nacionalmente por sua sensibilidade artística, Plínio Oliveira construiu trajetória marcada por canções que dialogam com espiritualidade, afeto e propósito de vida. Suas composições, presentes em shows, palestras musicais e trilhas que circulam amplamente nas casas espíritas, são conhecidas por tocar o público, unindo música, poesia e reflexão.

Plínio Oliveira tem mais de três décadas de carreira e segue como uma das vozes mais presentes no cenário espiritualista. Suas apresentações combinam interpretação marcante, melodias acolhedoras e mensagens que convidam ao autoconhecimento, à gratidão e à paz interior.

A turnê “30 Anos de Paz” marca um momento especial na trajetória artística de Plínio Oliveira, celebrando três décadas de dedicação à música e à mensagem de paz que acompanha sua obra. O nome da turnê simboliza esse percurso e reúne o público em torno de uma proposta musical inspiradora, coerente com o trabalho que o consagrou ao longo dos anos.

A vinda de Plínio Oliveira a Catanduva integra a programação especial de encerramento das atividades da USE – União das Sociedades Espíritas em 2025, um presente simbólico para a comunidade, marcando o fim do ano com arte, sensibilidade e harmonia. A apresentação será na rua Sergipe, 410, no Centro, em evento com apoio do jornal O Regional.

CORAL NA FATEC

A apresentação de Plínio Oliveira marcará seu retorno a Catanduva depois de encabeçar o projeto do Grupo Vocal Sou da Paz, que se apresentou vários anos seguidos a partir de 2007, nas janelas do prédio histórico da Fatec. O trabalho envolvia alunos de escolas públicas municipais que ensaiavam ao longo do ano para se preparar para a exibição final, no período natalino.