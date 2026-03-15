Banda Filosofia Reggae se apresenta no Sesc Catanduva nesta quinta

A atração musical do Sesc Catanduva nesta quinta-feira, dia 19, é a Filosofia Reggae, com apresentação às 20h, no Quiosque B. A banda é formada por três irmãs e, há mais de 20 anos, mantém sua conexão com a música e o reggae. Com proposta que une reggae e MPB, o grupo se destaca por sua sonoridade e compromisso com a preservação da tradição musical do gênero.

Tudo começou em 1998, no ABC Paulista, com Ras Portuga e Veto, para depois vir a formação vocal feminina com as três irmãs Domênica (Dodo), Daiane (Nina Roots) e Danusa (Dana David). Com músicas de sucesso como “Sentimento bom” e “Se o dia não terminar”, a banda já chegou a ocupar o primeiro lugar nas rádios do país, tornando-se referência na cena reggae.

Seu repertório é composto por clássicos do reggae e canções autorais, que abordam temas como o amor, a resistência e a união. Além disso, a banda também faz reinterpretações de grandes nomes da música popular brasileira. Com 23 anos de carreira, a Filosofia Reggae transmite, em cada apresentação, a força da música como meio de expressão e conexão humana.

EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA

Está em andamento no Sesc o curso “Democratização do colo: Educação antirracista para e com bebês e crianças pequenas”, com atividades de quarta a sexta-feira, na Sala de Ginástica, das 19h às 21h. A atividade é conduzida por Jussara Santos e tem entrada gratuita, sem ingressos.

O curso é inspirado em livro fruto de 20 anos de escuta na educação infantil. Aborda como bebês negros historicamente recebem menos colo e têm sua presença marginalizada. Traz cenas reais e relatos de mães negras, contribuindo para a formação antirracista de educadores e famílias.

Além disso, a formação convoca o colo como direito de todas as crianças e oferece caminhos para implementar a Lei 10.639/2003, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira".