Plataforma e app Dengue Alert são apresentados pelo Instituto Federal

Foi apresentado, nesta terça-feira, 10, em Catanduva, o Dengue Alert, plataforma e aplicativo desenvolvidos por alunos do Instituto Federal de São Paulo – Campus Catanduva, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, com foco no fortalecimento das ações de combate à dengue.

O evento contou com a presença da pró-reitora de Ensino do IFSP, Juliana de Carvalho Pimenta, que veio da capital paulista especialmente para o lançamento, do diretor-geral do IFSP Campus Catanduva, Murilo Secchieri de Carvalho, do professor doutor Márcio Andrey Teixeira, responsável pelo projeto, além de autoridades municipais e do público em geral.

Durante a apresentação, os alunos responsáveis pelo desenvolvimento do Dengue Alert realizaram demonstração prática das funcionalidades do sistema, explicando como a plataforma poderá auxiliar no monitoramento dos casos e no apoio às ações de prevenção e controle da dengue.

O Dengue Alert emite alertas que auxiliam as equipes de saúde em intervenções mais rápidas e eficazes e conta com mapa interativo, que permite o acompanhamento dos casos de dengue por bairros, apoiando o planejamento das ações de controle e prevenção.

Por meio do aplicativo, a população poderá receber alertas, acompanhar informações sobre surtos e denunciar possíveis focos do mosquito, fortalecendo a participação da comunidade nas ações de prevenção. O aplicativo está disponível para download para celulares com sistema Android, por meio da Google Play. A plataforma também pode ser acessada em https://denguealert.com.br.

A equipe de desenvolvimento é formada pelos alunos Eduardo Rogério Malaquias Chagas, Diulia Vitória Faria Ribeiro, Gabriel Luiz de Oliveira, Gabriel Ribeiro de Lima, Thais Jellmayer Martins Gonçalves e Gabriel Veloso Ferro de Lima.