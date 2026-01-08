PLANTÃO POLICIAL - 08.01.25

Atitude suspeita

Policiais da 1ª Companhia do 30º BPM/I avistaram uma motocicleta cujo condutor demonstrou atitude suspeita ao perceber a presença da viatura. Foi dada ordem de parada, a qual não foi obedecida, iniciando-se acompanhamento por diversas ruas que terminou após a motocicleta colidir com outra. Durante a abordagem, os policiais localizaram maconha e cocaína.

Mulher no tráfico

Policiais militares da Força Tática do 30º BPM/I prenderam uma mulher no Nova Catanduva, na terça-feira, 6, pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência contou com o apoio do canil da Guarda Civil Municipal de Catanduva (GCM0 para a realização das buscas. Com a mulher foram localizadas várias porções de maconha e uma balança de precisão.

Prisão dupla

Na segunda-feira, 5, policiais militares da Força Tática prenderam dois homens pelo crime de tráfico de drogas. Um deles no Jardim Esplanada, em Catanduva, e outro na cidade de Palmares Paulista. Com o primeiro havia várias porções de drogas e dinheiro. No segundo caso, foram localizadas várias porções de cocaína. Ambos permaneceram à disposição da Justiça.

Drogas e arma

Policiais da Força Tática prenderam um homem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, em Catanduva, no domingo. Durante a abordagem, o indivíduo tentou evadir-se, sendo acompanhado e detido. Em sua posse foi localizado um revólver calibre 32, carregado e várias porções de cocaína. A ocorrência foi conduzida ao Plantão Policial e o autor permaneceu preso.

Drogas delivery

No sábado, policiais militares de Catanduva abordaram veículo suspeito de praticar tráfico de drogas na modalidade delivery. Durante as buscas, foi localizada grande quantidade de cocaína, dinheiro, balanças de precisão e apetrechos utilizados no preparo da droga para a venda. A ocorrência foi apresentada ao Plantão Policial e o autor permaneceu à disposição da Justiça.

Ladrão detido

Policiais militares do 30º BPM/I prenderam um homem por furto a uma residência e tráfico de drogas, em Pindorama, na sexta-feira. O objeto subtraído, um botijão de gás, bem como a droga aprendida, foram localizados durante as buscas. O homem permaneceu à disposição da Justiça.