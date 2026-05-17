Pioneiro, curso técnico em Agronegócio é oferecido em Palmares Paulista

O Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre está com inscrições abertas até 25 de maio, às 15h, trazendo como novidade o curso técnico em Agronegócio oferecido em Palmares Paulista – uma novidade para toda a região. As aulas são na EMEF Ver. Raul de Carvalho, sala descentralizada da Etec Elias Nechar, de Catanduva.

A conquista foi anunciada pelo prefeito de Palmares Paulista, Lucas Assumção, em entrevista à rádio Vox FM. “Palmares está em torno de oito grandes usinas, com vocação forte no agro. Quando eu estava no Centro Paula Souza, brigando pelo curso de Química, comentaram dessa possibilidade e confirmei o interesse, já que as usinas da região são grandes empregadoras.”

Ele ressaltou que a cidade saiu na frente com o curso. “A gente está sendo pioneiro com o curso técnico de Agronegócio”, e lembrou que a sala descentralizada foi uma conquista. “Quando a gente assumiu a gestão, tínhamos que disponibilizar muitos ônibus para levar os estudantes a Catanduva. Com a nova sala, os alunos têm mais comodidade e já estamos na quarta turma.”

Lucas Assumção reforçou a importância dos cursos técnicos para a formação de mão de obra. “O agronegócio é a espinha dorsal que tem conduzido a nossa região. Hoje em dia, ele não é só mais o campo, engloba a parte de tecnologia, gestão, logística. Então, tudo está direcionado, melhorando a mão de obra para o campo e para a cidade”, enaltece o gestor.

De acordo com a coordenadora do curso de Agronegócio da Etec Elias Nechar, Daniela Bellini Bonjovani, o aluno formado no novo curso terá visão maior do empreendimento, do local de trabalho, desde pequena propriedade até grandes indústrias. O foco não são somente as usinas de cana-de-açúcar, favorecendo agricultores de todos os segmentos.

“É um curso multidisciplinar. O aluno vê desde preparo de solo, plantação, adubação, alimentação, produção animal, como a parte de logística e melhorar a cadeia de produção do agronegócio, desde a formação da matéria-prima até um produto final. Do plantio até o beneficiamento, o aluno consegue sair desse curso com esse aprendizado”, detalha.

A formação também aborda técnicas de marketing, gestão, produção, diminuir custos. “Então, o filho de um proprietário rural não precisa mais sair do local. Ele pode investir naquela propriedade rural, melhorar os custos, melhorar o gerenciamento. O aluno permanece na cidade sem a necessidade de buscar novos horizontes em outro local, permanecendo na cidade.”

O curso dura três módulos, são três semestres, um ano e meio, e sai certificado com o curso de técnico em Agronegócio. Outra vantagem é que o índice de empregabilidade nessa área é muito alto, fazendo com que os alunos tenham emprego quase garantido após a formatura.

VESTIBULAR

Para se inscrever no Vestibulinho das Etecs é preciso acessar vestibulinho.etec.sp.gov.br, até as 15h do dia 25 de maio, preencher a ficha de inscrição disponível no menu “Área do candidato” e responder ao questionário socioeconômico. Também é necessário pagar a taxa de R$ 50.