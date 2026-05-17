Feirão da Indústria vai reunir cerca de 50 empresas em Rio Preto

A Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego de São José do Rio Preto realiza na próxima quinta-feira, dia 21 de maio, o Feirão de Empregos da Indústria. A ação acontece das 9h às 15h, no Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Rio Preto, no Jardim Congonhas.

O evento é promovido em parceria com o Ciesp Noroeste Paulista e deve reunir cerca de 50 empresas com vagas em diferentes áreas da indústria. A proposta é aproximar candidatos das empresas e ampliar as oportunidades de contratação no setor industrial.

Durante o feirão, os participantes terão acesso a processos seletivos, entrevistas com recrutadores, orientação para currículo e carreira e vagas para diferentes perfis profissionais.

A expectativa da Secretaria do Trabalho e Emprego é superar o público da edição anterior, que registrou mais de 600 participantes. Segundo a pasta, a procura das empresas interessadas em participar já é maior do que no ano passado.

Os candidatos devem comparecer com currículo atualizado e documentos pessoais, como RG e CPF. A orientação é levar mais de uma cópia do currículo para participar de diferentes processos seletivos.