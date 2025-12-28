PIB de Catanduva ultrapassa marca de R$ 7 bilhões pela primeira vez

O Produto Interno Bruto - PIB de Catanduva chegou a R$ 7 bilhões em 2023, de acordo com o levantamento “PIB dos Municípios 2022-2023”, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com a atualização, o PIB per capita chegou a R$ 60,7 mil.

Em pesquisa feita pela Fundação Seade, no ano de 2021, o PIB de Catanduva era de R$ 5,2 bilhões, ou seja, o indicador aumentou 34,7% em dois anos. Já o PIB per capita era de R$ 44,4 mil, o que representa crescimento de 36,6% no período de dois anos.

Na comparação com outros municípios de porte populacional semelhante, Catanduva obtém destaque, com PIB superior ao de Ribeirão Pires (R$ 4,8 bilhões), de Birigui (R$ 4,8 bilhões), Ourinhos (R$ 4,9 bilhões) e Barretos (R$ 6,7 bilhões).

O PIB é um indicador que reflete a soma de todos os bens e serviços produzidos. O estudo foi feito em parceria com os órgãos estaduais de estatística e secretarias estaduais de governo e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

De acordo com o IBGE, 100 municípios concentram 52,9% do PIB do Brasil. A relação é integrada por São José do Rio Preto, que aparece na 58ª colocação do país e na 30ª do Sudeste, com PIB de R$ 26,3 bilhões e participação de 0,24%. O PIB per capita do município é de R$ 54,9 mil.

EVOLUÇÃO DO PIB DE CATANDUVA

2023 - R$ 7.029.953,383

2021 - R$ 5.218.361.311

2020 - R$ 4.883.915.102

2019 - R$ 4.365.998.037

2018 - R$ 4.194.723.119

2017 - R$ 3.948.931.938