PF apreende 1,9 tonelada de maconha na região de Novo Horizonte

A Polícia Federal apreendeu, na tarde desta quinta-feira, dia 23, aproximadamente 1.970 quilos de maconha durante ação realizada na rodovia SP-333, na região de Novo Horizonte.

A apreensão ocorreu após diligências conduzidas por policiais federais de São José do Rio Preto, que tinham como objetivo localizar e interceptar um caminhão suspeito de transportar grande quantidade de entorpecentes com destino ao interior paulista. A droga, oriunda do estado do Mato Grosso do Sul, estava ocultada em meio a uma carga de solventes.

Durante a abordagem, os policiais confirmaram a presença da substância ilícita no interior do veículo.

O motorista foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à autoridade policial, que ratificou a prisão. O conduzido permanece à disposição da justiça estadual.