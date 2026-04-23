Região
PF apreende 1,9 tonelada de maconha na região de Novo Horizonte
Foto: Divulgação/PF - Durante a abordagem, os policiais confirmaram a substância ilícita no interior do veículo
Policiais buscavam interceptar um caminhão suspeito de transportar grande quantidade de entorpecentes
Por Da Reportagem Local | 23 de abril, 2026

A Polícia Federal apreendeu, na tarde desta quinta-feira, dia 23, aproximadamente 1.970 quilos de maconha durante ação realizada na rodovia SP-333, na região de Novo Horizonte.

A apreensão ocorreu após diligências conduzidas por policiais federais de São José do Rio Preto, que tinham como objetivo localizar e interceptar um caminhão suspeito de transportar grande quantidade de entorpecentes com destino ao interior paulista. A droga, oriunda do estado do Mato Grosso do Sul, estava ocultada em meio a uma carga de solventes.

Durante a abordagem, os policiais confirmaram a presença da substância ilícita no interior do veículo. 

O motorista foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à autoridade policial, que ratificou a prisão. O conduzido permanece à disposição da justiça estadual.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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