Pesquisa de Percepção do Turismo nas cidades paulistas termina este mês

Continua em andamento a Pesquisa de Percepção do Turismo, realizada anualmente pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP). Segundo o turismólogo e responsável pelo Posto de Informações Turísticas (PIT) de Catanduva, Márcio Costa, a consulta terminará no dia 31 de janeiro.

“Moradores podem opinar sobre como percebem o turismo em sua cidade, respondendo um questionário online. Quanto mais moradores responderem o questionário, mais pontos a cidade conquista. Com as informações, os gestores podem identificar iniciativas que devem ser mantidas e as que precisam de melhorias no desenvolvimento de políticas públicas do setor”, explica.

Na edição do ano passado, foram mais de 30 mil respostas válidas de 438 municípios. “Esta pesquisa é um importante indicador da sustentabilidade do turismo nas cidades, quando se trata do ponto de vista do morador sobre os impactos econômicos, ambientais e socioculturais do turismo na região”, reforça o secretário de Turismo e Viagens do Estado, Roberto de Lucena.

O morador de Catanduva pode responder o questionário em https://bit.ly/PERCEPCAO25-26.