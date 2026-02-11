Período de Carnaval acende alerta para queda nas doações de sangue

Historicamente, nesta época do ano as coletas de sangue diminuem ainda mais, enquanto a demanda hospitalar tende a crescer. Os hospitais da Fundação Padre Albino (FPA), por exemplo, atendem grande demanda de pacientes que necessitam de terapia transfusional.

A instituição conta com Unidade de Urgência e Emergência, Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ), Serviço de Hemodiálise, centro cirúrgico com intensa rotina diária, além de pacientes em tratamento oncológico que dependem regularmente de transfusões. Para atender toda essa necessidade assistencial são necessárias, no mínimo, 600 bolsas de sangue por mês.

De acordo com Débora Ribas Diniz, biomédica coordenadora das agências transfusionais da FPA, o período exige planejamento e solidariedade da população. “Uma única bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas, pois o material coletado é fracionado em diferentes componentes, como concentrado de hemácias, plaquetas e plasma, que atendem necessidades específicas.”

Os homens podem doar até quatro vezes ao ano, com intervalo mínimo de dois meses, e as mulheres até três vezes ao ano, com pausa de três meses. “Neste momento precisamos de todos os tipos sanguíneos, pois o estoque está em nível crítico para todas as tipagens, especialmente dos tipos A negativo e O negativo”, destaca a profissional.

Podem doar sangue pessoas de 16 a 69 anos, sendo que menores de 18 devem estar acompanhados do responsável legal. É preciso estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 quilos, estar bem alimentado no dia da doação e apresentar documento oficial com foto. As doações podem ser feitas no Hemonúcleo de Catanduva, na rua Treze de Maio, 974.